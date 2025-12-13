Французский биатлонист Эрик Перро одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Эрик Перро
Эрик Перро globallookpress.com

Перро прошел дистанцию 12,5 км за 30 минут 6,2 секунды и отработал идеально на четырех огневых рубежах, не допустив ни одного промаха.  Для 24-летнего француза эта победа стала первой в карьере в гонке преследования на этапах Кубка мира.

Серебро завоевал итальянец Томмазо Джакомель, уступив Перро 10,2 секунды, а бронзу — норвежец Йохан-Олав Ботн, показавший отставание 29,0 секунды.

Биатлон.  Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен.  Мужчины.  Гонка преследования, 12,5 км:

1. Эрик Перро (Франция) — 30.06,2 (0 промахов).

2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 10,2 секунды (1).

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +29,0 (1).

4. Филипп Хорн (Германия) +47,8 (1).

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.00,7 (1).