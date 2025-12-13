Перро прошел дистанцию 12,5 км за 30 минут 6,2 секунды и отработал идеально на четырех огневых рубежах, не допустив ни одного промаха. Для 24-летнего француза эта победа стала первой в карьере в гонке преследования на этапах Кубка мира.

Французский биатлонист Эрик Перро одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

