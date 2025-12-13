Завершился мужской спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом.
Первое место в этой гонке занял Сергей Ардашев, пробежавший дистанцию за 3.06,06.
Второе место у Сергея Волкова, он отстал от победителя на 0,47 секунды. Третьим на финише оказался Данила Карпасюк (+1,25).
Отметим, что самый титулованный российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, мужчины. Результаты:
Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.06,06.
Сергей Волков (Республика Татарстан) — отставание 0,47.
Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +1,25.
Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +1,37.
Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1,66.
Иван Безматерных ( (Ямало-Ненецкий АО — Пермский) +2,06.