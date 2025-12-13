Отметим, что самый титулованный российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал.

Второе место у Сергея Волкова , он отстал от победителя на 0,47 секунды. Третьим на финише оказался Данила Карпасюк (+1,25).

Первое место в этой гонке занял Сергей Ардашев , пробежавший дистанцию за 3.06,06.

Завершился мужской спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом.

