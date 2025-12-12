Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) разрешила российским паралимпийцам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном.

FIS разрешила российским паралимпийцам выступать под национальным флагом и гимном globallookpress.com

«FIS обязана разрешить участие российских параатлетов во всех турнирах FIS "на тех же условиях, которые рекомендованы Международным паралимпийским комитетом (МПК)", то есть без применения статуса AIN», — говорится в заявлении организации.

Федерация учла обновлённое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и готова выполнить необходимые организационные меры. В сентябре МПК полностью восстановил права Паралимпийского комитета России (ПКР), членство которого было частично приостановлено на Генассамблее в 2023 году.