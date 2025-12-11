Российская фристайлистка Анастасия Таталина прокомментировала возможность попасть на Олимпиаду 2026 года в Милане и рассказала, что никогда даже не задумывалась поменять спортивное гражданство.

Анастасия Таталина globallookpress.com

«После новости о допуске к соревнованиям была сильная радость! В течение года я боролась за это: писала письма в FIS и МОК, поднимала вопрос в социальных сетях. Параллельно обращалась в Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России: "Я готова выступать! Включите меня в списки". Но, к сожалению, получила отказ.

Мне ответили: "Вы не находитесь в списках сборной команды России, поэтому ничем помочь не можем". Но я не сдалась — совместно с семьей мы приняли решение самостоятельно подать апелляцию в CAS. И сегодня получили долгожданный результат, за который боролись много времени.

На данный момент идет оформление документов для личных тренеров, готовивших меня к чемпионату мира и Олимпийским играм в Пекине. Также я ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на Олимпиаде, потому что все затраты на CAS были за свой счет.

При этом у меня не было даже мысли поменять свое спортивное гражданство за все это время», — сказала Таталина Sport24.

Вчера, 10 декабря, стало известно что FIS одобрил нейтральный статус чемпионке мира 2021 года в биг-эйре Таталиной и она получила право отобраться на Олимпиаду-2026.