Завершились два матча 1/4 финала Кубка НБА.

Леброн Джеймс globallookpress.com

«Оклахома-Сити» — «Финикс» — 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17)

Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 28 очков, 2 подбора и сделал 8 ассситов.

Его партнер по команде центровой Чет Холмгрен завершил встречу с 24 очками, 8 подборами и 2 ассистами.

В составе «Санз» лучшим был форвард Диллон Брукс — 16 очков, два подбора и одна передача.

О: Гилджес-Александер (28), Холмгрен (24), Джейлен Уильямс (15), Дорт (12).

Ф: Брукс (16), Гудвин (15), Буей (14), Аллен (10).

«Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 132:119 (30:39, 28:31, 29:34, 32:28)

Самым результативным игроком встречи стал словенский центровой «Лейкерс» Лука Дончич — у него 35 очков, 5 подборов, 8 ассистов.

Форвард хозяев Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом — 19 очков и 15 подборов, а также восемь ассистов.

У гостей больше всех набрал защитник Стефон Касл, также оформивший дабл-дабл — 30 очков, 10 подборов и 6 передач.

Л: Дончич (35 очков), Смарт (20), Джеймс (19 + 15 подборов)

С: Касл (30 + 10 подборов), Фокс (20), Джонсон (17)

В полуфинале Кубка НБА соперником «Сан-Антонио» станет действующий чемпион лиги «Оклахома-Сити Тандер», а «Орландо» сыграет с «Нью-Йорком».