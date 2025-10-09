В предстоящем сезоне-2025/2026 Евролиги суммы призовых будут существенно увеличены, сообщает портал SDNA.

Логотип Евролиги globallookpress.com

Победитель турнира получит 2,4 миллиона евро, финалист — 2,1 миллиона, команда, занявшая третье место, — 1,8 миллиона, а четвертая команда — 1,5 миллиона. При этом команды, занявшие 17-е место и ниже, останутся без призовых выплат. Для сравнения, в сезоне 2024/2025 чемпион «Фенербахче» получил 1,8 миллиона.

Напомним, в прошлом сезоне турецкий «Фенербахче» выиграл у «Монако» в финале со счетом 81:70, а бронзовые медали взял «Олимпиакос», победивший «Панатинаикос» (97:93).