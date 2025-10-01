Российская фигуристка Камила Валиева хочет вернуться в спорт после завершения срока дисквалификации 25 декабря, сообщает «СЭ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Камила Валиева globallookpress.com

Валиева начнет подготовку в академии «Наши надежды» Татьяны Навки, в группе Светланы Соколовской. Сейчас Камила выступает в ледовых шоу Навки.

На последних показательных выступлениях 19-летняя фигуристка исполняла двойной аксель и каскад из тройных тулупов. При этом ближайшие официальные старты в её календаре могут появиться не раньше осени 2026 года. До этого момента Валиева сможет принять участие лишь в командном Кубке Первого канала или в шоу-программах, таких как «Русский вызов».