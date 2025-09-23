Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера

Легендарный российский волейболистсегодня, 23 сентября, празднует 50-летний юбилей.

«Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой, в ней было много всего. Я много чего выиграл, хотя были и поражения — такая уж у нас судьба. И всегда была мотивация для возвращения после поражений. Хотя не уверен, что так бы долго выступал, если бы выиграл золото Олимпийских игр с первой попытки.

Долго не мог реализовать главную мечту. Поменял бы я что-то? Нет, ничего бы менять не стал. Я счастливый человек, у меня замечательная семья, занимаюсь любимым делом, много друзей», — цитирует Тетюхина ТАСС.

Тетюхин выступал на позиции разыгрывающего. В 2021 году был включен в международный Зал славы волейбола. Он чемпион Олимпийских игр (2012), серебряный призер (2000), бронзовый (2004, 2008).

В составе «Белогорья» стал 10-кратным чемпионом России. Также является двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой лиги и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.