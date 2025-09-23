2-й период Металлург Мг — СпартакОнлайн
    «Металлург» Мг — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 12:45
    • Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 17:31
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
  • 17:21
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
  • 16:51
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
  • 16:45
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
    Все новости спорта

    Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера

    Прочие Волейбол
    Легендарный российский волейболист Сергей Тетюхин сегодня, 23 сентября, празднует 50-летний юбилей.

    Сергей «Борода» Тетюхин
    Сергей «Борода» Тетюхин

    «Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой, в ней было много всего. Я много чего выиграл, хотя были и поражения — такая уж у нас судьба. И всегда была мотивация для возвращения после поражений. Хотя не уверен, что так бы долго выступал, если бы выиграл золото Олимпийских игр с первой попытки.

    Долго не мог реализовать главную мечту. Поменял бы я что-то? Нет, ничего бы менять не стал. Я счастливый человек, у меня замечательная семья, занимаюсь любимым делом, много друзей», — цитирует Тетюхина ТАСС.

    Тетюхин выступал на позиции разыгрывающего. В 2021 году был включен в международный Зал славы волейбола. Он чемпион Олимпийских игр (2012), серебряный призер (2000), бронзовый (2004, 2008).

    В составе «Белогорья» стал 10-кратным чемпионом России. Также является двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой лиги и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

