Хорнер официально покинул «Ред Булл»

Конюшня «Формулы‑1»официально подтвердила уходапосле 20 лет работы.

В 2005 году британский специалист возглавил команду «Ред Булл» и проработал там до июля этого года. Его место займет Лоран Мекис. Несмотря на то, что контракт Хорнера, рассчитанный до 2030 года, оставался в силе, стороны решили прекратить сотрудничество и расторгли договор.

По данным Planetf1, стороны пришли к соглашению по сумме компенсации для Хорнера, которая будет равна примерно 100 млн долларов. Кроме того, были определены условия возвращения 51-летнего руководителя в профессиональную деятельность: Хорнер не сможет заниматься деятельностью в «Формуле-1» в течение нескольких месяцев, а возможность трудоустройства в другой компании появится не ранее лета 2026 года.

Несмотря на то что официальная причина увольнения специалиста не раскрывается, источники в СМИ утверждают, что Хорнер и руководство «Ред Булл» столкнулись с «принципиальными разногласиями» по поводу управления командой.

За годы руководства Хорнера «Ред Булл» одержал шесть побед в Кубке конструкторов, а пилоты команды Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель завоевали по четыре чемпионских титула в «Формуле-1».