    Рафаэль ФизиевТакого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»
  • 12:50
    КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 16:05
    Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфике»
  • 15:11
    Хорнер официально покинул «Ред Булл»
  • 14:58
    «Амур» потерпел поражение от московского «Динамо»
  • 13:59
    «Реал Мадрид» вновь бойкотирует церемонию «Золотого мяча»
    Хорнер официально покинул «Ред Булл»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Конюшня «Формулы‑1» «Ред Булл» официально подтвердила ухода Кристиана Хорнера после 20 лет работы.

    Кристиан Хорнер
    Кристиан Хорнер

    В 2005 году британский специалист возглавил команду «Ред Булл» и проработал там до июля этого года. Его место займет Лоран Мекис. Несмотря на то, что контракт Хорнера, рассчитанный до 2030 года, оставался в силе, стороны решили прекратить сотрудничество и расторгли договор.

    По данным Planetf1, стороны пришли к соглашению по сумме компенсации для Хорнера, которая будет равна примерно 100 млн долларов. Кроме того, были определены условия возвращения 51-летнего руководителя в профессиональную деятельность: Хорнер не сможет заниматься деятельностью в «Формуле-1» в течение нескольких месяцев, а возможность трудоустройства в другой компании появится не ранее лета 2026 года.

  • Льюис Хэмилтон и «Феррари»: гонка против времени
  • Британец не готов жертвовать последними годами карьеры
  • 25/07/2025

    • Несмотря на то что официальная причина увольнения специалиста не раскрывается, источники в СМИ утверждают, что Хорнер и руководство «Ред Булл» столкнулись с «принципиальными разногласиями» по поводу управления командой.

    За годы руководства Хорнера «Ред Булл» одержал шесть побед в Кубке конструкторов, а пилоты команды Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель завоевали по четыре чемпионских титула в «Формуле-1».

