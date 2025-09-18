Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов

Напомним, что впервые с 2022-го года российские фигуристы примут участие в отборочном турнире на Олимпиаду. В женском катании выступит россиянка Аделия Петросян, а в мужском — Петр Гуменник.
Расписание трансляций олимпийского отбора фигуристов в Okko с комментаторами:
Пятница, 19 сентября
07:15 Танцы на льду. Ритм-танец (Бетина Попова)
10:30 Спортивные пары. Короткая программа (Александр Энберт)
13:00 Женщины. Короткая программа (Лина Фёдорова, Анна Погорилая).
Суббота, 20 сентября
05:00 Мужчины. Короткая программа (Лина Фёдорова, Даниил Глейхенгауз)
09:30 Спортивные пары. Произвольная программа (Александр Энберт)
12:15 Женщины. Произвольная программа (Лина Фёдорова).
Воскресенье, 21 сентября
05:00 Танцы на льду. Произвольный танец (Бетина Попова)
08:45 Мужчины. Произвольная программа (Лина Фёдорова, Лиза Туктамышева).
Отборочный турнир на Олимпиаду-2026 состоится с 19 по 21 сентября в Пекине. Для просмотра совернований пользователям достаточно зарегистрироваться в сервисе Okko.