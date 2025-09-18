Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов

будет транслировать отборочный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале стримингового сервиса.

Напомним, что впервые с 2022-го года российские фигуристы примут участие в отборочном турнире на Олимпиаду. В женском катании выступит россиянка Аделия Петросян, а в мужском — Петр Гуменник.

Расписание трансляций олимпийского отбора фигуристов в Okko с комментаторами:

Пятница, 19 сентября

07:15 Танцы на льду. Ритм-танец (Бетина Попова)

10:30 Спортивные пары. Короткая программа (Александр Энберт)

13:00 Женщины. Короткая программа (Лина Фёдорова, Анна Погорилая).

Суббота, 20 сентября

05:00 Мужчины. Короткая программа (Лина Фёдорова, Даниил Глейхенгауз)

09:30 Спортивные пары. Произвольная программа (Александр Энберт)

12:15 Женщины. Произвольная программа (Лина Фёдорова).

Воскресенье, 21 сентября

05:00 Танцы на льду. Произвольный танец (Бетина Попова)

08:45 Мужчины. Произвольная программа (Лина Фёдорова, Лиза Туктамышева).

Отборочный турнир на Олимпиаду-2026 состоится с 19 по 21 сентября в Пекине. Для просмотра совернований пользователям достаточно зарегистрироваться в сервисе Okko.