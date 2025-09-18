1-й таймМанчестер Сити — НаполиОнлайн
    Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов

    Прочие Фигурное катание Олимпизм Спорт на ТВ
    Okko будет транслировать отборочный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале стримингового сервиса.

    Петр Гуменник
    Петр Гуменник

    Напомним, что впервые с 2022-го года российские фигуристы примут участие в отборочном турнире на Олимпиаду. В женском катании выступит россиянка Аделия Петросян, а в мужском — Петр Гуменник.

    Расписание трансляций олимпийского отбора фигуристов в Okko с комментаторами:

    Пятница, 19 сентября
    07:15 Танцы на льду. Ритм-танец (Бетина Попова)
    10:30 Спортивные пары. Короткая программа (Александр Энберт)
    13:00 Женщины. Короткая программа (Лина Фёдорова, Анна Погорилая).

    Суббота, 20 сентября
    05:00 Мужчины. Короткая программа (Лина Фёдорова, Даниил Глейхенгауз)
    09:30 Спортивные пары. Произвольная программа (Александр Энберт)
    12:15 Женщины. Произвольная программа (Лина Фёдорова).

    Воскресенье, 21 сентября
    05:00 Танцы на льду. Произвольный танец (Бетина Попова)
    08:45 Мужчины. Произвольная программа (Лина Фёдорова, Лиза Туктамышева).

    Отборочный турнир на Олимпиаду-2026 состоится с 19 по 21 сентября в Пекине. Для просмотра совернований пользователям достаточно зарегистрироваться в сервисе Okko.

