    Эсекьель Барко«Спартак» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:11
    • Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ
  • 16:35
    • «Челси» уверенно обыграл «Фулхэм» в АПЛ
  • 14:47
    • «Милан» объявил о переходе Нкунку
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ
  • 18:57
    • «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту», «Эвертон» был сильнее «Вулверхэмптона»
    Все новости спорта

    Ярошенко — о российских биатлонистах: Говорить, что они бедные-несчастные, не выступают нигде, я бы не стал

    Прочие Биатлон ОлимпизмМилан-2026 Милан-2026
    Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о запрете российским биатлонистам на выступление на Олимпиаде в 2026 году в Италии.

    Российский биатлонист Карим Халили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Российский биатлонист Карим Халили

    «Жаль поколение молодых спортсменов, которые сейчас просто варятся на всероссийских соревнованиях. Но, я думаю, что унывать тоже нет причины, тем более, потому что там хорошие призовые деньги.

    Просто нужно работать и делать то, что спортсмены умеют делать. Вообще, скажу по личному опыту. Кто-то начинает жалеть спортсменов: "Вот, бедные не выступают на международной арене". Они получают удовольствие прежде всего именно от процесса, от тренировочного и соревновательного. Говорить, что они бедные-несчастные, не выступают нигде, я бы не стал.

    По себе помню, что это такая спортивная жизнь, она гораздо проще, чем жизнь простых людей. Которые ходят на работу каждый день. Всё-таки спортсмен находится в более комфортных условиях. Получается, что ты занимаешься спортом, за это тебе деньги платят и ты всё время в разъездах. Это довольно интересная жизнь», — цитирует Ярошенко LiveResult.ru.

    Напомним, что российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

