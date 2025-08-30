Ярошенко — о российских биатлонистах: Говорить, что они бедные-несчастные, не выступают нигде, я бы не стал

Двукратный чемпион мира по биатлонувысказался о запрете российским биатлонистам на выступление на Олимпиаде в 2026 году в Италии.

«Жаль поколение молодых спортсменов, которые сейчас просто варятся на всероссийских соревнованиях. Но, я думаю, что унывать тоже нет причины, тем более, потому что там хорошие призовые деньги.

Просто нужно работать и делать то, что спортсмены умеют делать. Вообще, скажу по личному опыту. Кто-то начинает жалеть спортсменов: "Вот, бедные не выступают на международной арене". Они получают удовольствие прежде всего именно от процесса, от тренировочного и соревновательного. Говорить, что они бедные-несчастные, не выступают нигде, я бы не стал.

По себе помню, что это такая спортивная жизнь, она гораздо проще, чем жизнь простых людей. Которые ходят на работу каждый день. Всё-таки спортсмен находится в более комфортных условиях. Получается, что ты занимаешься спортом, за это тебе деньги платят и ты всё время в разъездах. Это довольно интересная жизнь», — цитирует Ярошенко LiveResult.ru.

Напомним, что российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года.