Василий Дмитриевич: «Бостон» не смог найти ответа к обороне «Нью-Йорк Никс»

Российский комментатор НБАподелился мнением о неожиданном пораженииво втором раунде плей-офф от(2–4).

«Этот розыгрыш плей-офф действительно удивляет. Крепкая оборона "Никс" и их способность отыгрываться сломили моральный дух кельтов. "Селтикс" не находили ответа в ключевые моменты, особенно в первых двух матчах», — цитирует Дмитриевича сетевое издание LiveResult.ru.

«Нью-Йорк Никс» выиграли серию 4–2, одержав две победы на выезде. У Никсов лучшим был Джейлен Брансон, который в среднем набирал 29,7 очка за матч.

«Бостона» лучшим стал Джейсон Тейтум (27,1 очка в среднем), но форвард получил разрыв ахиллова сухожилия и, по всей вероятности, пропустит следующий сезон.