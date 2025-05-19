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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»«Трактор» — «Локомотив» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
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    Василий Дмитриевич: «Бостон» не смог найти ответа к обороне «Нью-Йорк Никс»

    Прочие Баскетбол НБА
    Российский комментатор НБА Василий Дмитриевич поделился мнением о неожиданном поражении «Бостон Селтикс» во втором раунде плей-офф от «Нью-Йорк Никс» (2–4).

    Джейсон Тейтум
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    Джейсон Тейтум

    «Этот розыгрыш плей-офф действительно удивляет. Крепкая оборона "Никс" и их способность отыгрываться сломили моральный дух кельтов. "Селтикс" не находили ответа в ключевые моменты, особенно в первых двух матчах», — цитирует Дмитриевича сетевое издание LiveResult.ru.

    «Нью-Йорк Никс» выиграли серию 4–2, одержав две победы на выезде. У Никсов лучшим был Джейлен Брансон, который в среднем набирал 29,7 очка за матч.

    «Бостона» лучшим стал Джейсон Тейтум (27,1 очка в среднем), но форвард получил разрыв ахиллова сухожилия и, по всей вероятности, пропустит следующий сезон.

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