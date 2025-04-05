Сливко и Дербушева выиграли одиночную эстафету в рамках Кубка Содружества

Виктория Сливко Фото: globallookpress.com
Вторыми были Ксения Воробей и Динара Смольская из Белоруссии.
Тройку призером замкнули россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Женщины:
- 1. Виктория Сливко — Тамара Дербушева (Россия-2) — 46.34,2.
- 2. Ксения Воробей — Динара Смольская (Беларусь-1) — отставание +8,1.
- 3. Анастасия Халили — Виктория Метеля (Россия-1) +16,5.
- 4. Ирина Шаклеина — Анна Сола (Беларусь-2) +1.17,1.
- 5. Анастасия Гришина — Инна Терещенко (Россия-6) +1.46,6.