Сливко и Дербушева выиграли одиночную эстафету в рамках Кубка Содружества

В одиночной женской эстафете на 6-м этапе Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 первое место завоевал дуэт

Вторыми были Ксения Воробей и Динара Смольская из Белоруссии.

Тройку призером замкнули россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля.