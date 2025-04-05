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    Сливко и Дербушева выиграли одиночную эстафету в рамках Кубка Содружества

    Прочие Биатлон
    В одиночной женской эстафете на 6-м этапе Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 первое место завоевал дуэт Виктории Сливко и Тамары Дербушевой.

    Виктория Сливко
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    Виктория Сливко

    Вторыми были Ксения Воробей и Динара Смольская из Белоруссии.

    Тройку призером замкнули россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля.

    Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Женщины:
    • 1. Виктория Сливко — Тамара Дербушева (Россия-2) — 46.34,2.
    • 2. Ксения Воробей — Динара Смольская (Беларусь-1) — отставание +8,1.
    • 3. Анастасия Халили — Виктория Метеля (Россия-1) +16,5.
    • 4. Ирина Шаклеина — Анна Сола (Беларусь-2) +1.17,1.
    • 5. Анастасия Гришина — Инна Терещенко (Россия-6) +1.46,6.

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