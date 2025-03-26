Тарасова: К Олимпиаде-2030 российское фигурное катание восстановит максимальную квоту

Заслуженный тренер СССРвысказалась о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Я буду следить за чемпионатом мира. Всё, что будет показано по телевидению, я буду смотреть. К сожалению для нас, интерес к чемпионату мира по фигурному катанию всегда большой, даже когда нет россиян. Тем более, в США, где любят и признают наше фигурное катание, где выросло очень много чемпионов и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Ничего, скоро наши фигуристы вернутся на международные соревнования, и всё у нас будет хорошо. Не сразу, конечно, потому что мы вернемся на турниры в минимальном количестве в каждом виде. Нас искусственно лишили квот. У нас должны были выступать по три человека в каждом виде, а когда вернемся, у нас будет, к сожалению, по одному в каждом виде. Потребуется несколько лет, чтобы восстановить наше максимальное представительство. Думаю, к Олимпиаде 2030 года российское фигурное катание восстановит максимальную квоту», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».