Плюснина выиграла спринт на ЧР по биатлону

выиграла спринтерскую гонку у женщин по биталону на чемпионате России 2025 года, проходящем в Ханты-Мансийске.

26-летняя спортсменка пробежала дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 13,5 секунды и без единого промаха.

Второй была Елизавета Каплина (+2,5; 1 промах). Тройку замкнула Светлана Миронова (+20,4; 0).