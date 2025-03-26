Плюснина выиграла спринт на ЧР по биатлону

Полина Плюснина Фото: globallookpress.com
26-летняя спортсменка пробежала дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 13,5 секунды и без единого промаха.
Второй была Елизавета Каплина (+2,5; 1 промах). Тройку замкнула Светлана Миронова (+20,4; 0).
Биатлон. Чемпионат России 2025. Ханты-Мансийск. Женщины, спринт 7.5 км:
- 1. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 21.13,5 (0)
- 2. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — отставание +2,5 (1)
- 3. Светлана Миронова (Свердловская область) — +20,4 (0)
- 4. Кристина Резцова (Московская область) — +28,7 (2)
- 5. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +28,8 (1)