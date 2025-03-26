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    Плюснина выиграла спринт на ЧР по биатлону

    Прочие Биатлон
    Полина Плюснина выиграла спринтерскую гонку у женщин по биталону на чемпионате России 2025 года, проходящем в Ханты-Мансийске.

    Полина Плюснина
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    Полина Плюснина

    26-летняя спортсменка пробежала дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 13,5 секунды и без единого промаха.

    Второй была Елизавета Каплина (+2,5; 1 промах). Тройку замкнула Светлана Миронова (+20,4; 0).

    Биатлон. Чемпионат России 2025. Ханты-Мансийск. Женщины, спринт 7.5 км:
    • 1. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 21.13,5 (0)
    • 2. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — отставание +2,5 (1)
    • 3. Светлана Миронова (Свердловская область) — +20,4 (0)
    • 4. Кристина Резцова (Московская область) — +28,7 (2)
    • 5. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +28,8 (1)

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