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    Латыпов: Короткая гонка — это классно, не так устаешь

    Прочие Биатлон
    Биатлонист Эдуард Латыпов отреагировал на победу в гонке преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    «Впечатления, когда ты финишируешь с флагом, особенные. Получилось быстро и точно отработать на рубеже. Была одна ошибка, но по такой гонке это хороший результат. На третьем рубеже был ветер, я стрелял немного тяжеловато, были паузы, потому что немного покачивало. На последний рубеж подошёл спокойнее.

    Короткая гонка — это классно, не так устаёшь, но по такой трассе она тоже забирает много сил. Для зрителей это плюс, динамично выглядит. Рад, что пришло столько болельщиков посмотреть такую гонку», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

    Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Топ-3 замкнул представитель Свердловской области Кирилл Бажин.

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