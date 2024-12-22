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    НБА. «Лейкерс» выиграли у «Сакраменто», «Голден Стэйт» взяли верх над «Миннесотой»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победили «Сакраменто» со счетом 103:99.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным на паркете стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 32 очка. У «Кингз» защитник Де'Аарон Фокс набрал 31 очко.

    «Лейкерс» с 16 победами в 28 матчах занимают шестое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 13 победами в 29 играх — на 12-й позиции.

    «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Миннесотой» — 113:103.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 22 декабря

    «Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 125:133

    «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:97

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:94

    «Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:99

    «Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 98:123

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 93:104

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 103:113

    «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:101

    «Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 94:105

    «Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 112:128

    «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:103

    «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 121:114

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