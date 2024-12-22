НБА. «Лейкерс» выиграли у «Сакраменто», «Голден Стэйт» взяли верх над «Миннесотой»

в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победилисо счетом 103:99.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 32 очка. У «Кингз» защитник Де'Аарон Фокс набрал 31 очко.

«Лейкерс» с 16 победами в 28 матчах занимают шестое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 13 победами в 29 играх — на 12-й позиции.

«Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Миннесотой» — 113:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 22 декабря

«Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 125:133

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:97

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:94

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:99

«Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 98:123

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 93:104

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 103:113

«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:101

«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 94:105

«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 112:128

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:103

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 121:114