Лидер прошлого сезона Виттоцци не выступит в этом году на Кубке мира

Лидер прошлого сезона итальянская биатлонисткасообщила, что не успеет в ближайшее время восстановиться после травмы спины.

Уже известно, что она как минимум пропустит два ближайших этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене (13-15 декабря) и французском Анси (19-22 декабря).

«После тренировок, проведённых в последние дни в Обертиллиахе, Лиза по согласованию с тренерским штабом решила продолжить индивидуальную подготовку в ближайшие недели с целью представить себя в максимальном физическом состоянии на трассе в Оберхофе (с 9 по 12 января)», — сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии.

Виттоцци является двукратная чемпионка мира, победительницей Кубка мира прошлого сезона и бронзовым призером Олимпиады-2018.