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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Лидер прошлого сезона Виттоцци не выступит в этом году на Кубке мира

    Прочие Биатлон
    Лидер прошлого сезона итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сообщила, что не успеет в ближайшее время восстановиться после травмы спины.

    Лиза Виттоцци
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    Лиза Виттоцци

    Уже известно, что она как минимум пропустит два ближайших этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене (13-15 декабря) и французском Анси (19-22 декабря).

    «После тренировок, проведённых в последние дни в Обертиллиахе, Лиза по согласованию с тренерским штабом решила продолжить индивидуальную подготовку в ближайшие недели с целью представить себя в максимальном физическом состоянии на трассе в Оберхофе (с 9 по 12 января)», — сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии.

    Виттоцци является двукратная чемпионка мира, победительницей Кубка мира прошлого сезона и бронзовым призером Олимпиады-2018.

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