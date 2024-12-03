Нортуг готов сменить гражданство ради ОИ-2026

Легендарный норвежский лыжникготов сменить спортивное гражданство, чтобы пробиться на зимние Олимпийские игры в Милане в 2026 году.

Сейчас Нортуг не может пробиться в состав сборной Норвегии, но мечтает выступить еще на одной зимней Олимпиаде. Недавно он даже заявил, что готов жениться для получения паспорта другой страны.

«Сейчас я не привередлив, сейчас я отчаянно нуждаюсь в пасе с их стороны», — приводит слова Нортуга TV2.

Сразу несколько государств отреагировали на его слова и предложили ему гражданство. В их числе — Австрия, Эстония, Лихтенштейн и Мексика.

Сейчас Нортугу 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010) и 13-кратным чемпионом мира.