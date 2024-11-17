НБА. «Лейкерс» победили «Нью-Орлеан», «Сакраменто» взял верх над «Ютой» и другие матчи

Дабл-дабл у гостей оформил Энтони Дэвис. Форвард набрал 31 очко и сделал 14 подборов.
«Лейкерс» одержали пятую победу кряду и занимают четвертое место в Западной конференции НБА. «Нью-Орлеан» идет на предпоследней, 14-й позиции на «Западе».
«Сакраменто» дома победил «Юту» — 121:117.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 49 очков.
«Сакраменто» после 13 матчей занимает восьмое место в Западной конференции НБА, «Юта» идет на последней, 15-й строчке «Запада» после 11 игр.
Все результаты игрового дня НБА 17 ноября
«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Сперс» — 110:93
«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 126:123 ОТ
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:104
«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 115:114
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 121:117