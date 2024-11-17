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    НБА. «Лейкерс» победили «Нью-Орлеан», «Сакраменто» взял верх над «Ютой» и другие матчи

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:99.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Дабл-дабл у гостей оформил Энтони Дэвис. Форвард набрал 31 очко и сделал 14 подборов.

    «Лейкерс» одержали пятую победу кряду и занимают четвертое место в Западной конференции НБА. «Нью-Орлеан» идет на предпоследней, 14-й позиции на «Западе».

    «Сакраменто» дома победил «Юту» — 121:117.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 49 очков.

    «Сакраменто» после 13 матчей занимает восьмое место в Западной конференции НБА, «Юта» идет на последней, 15-й строчке «Запада» после 11 игр.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 17 ноября

    «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Сперс» — 110:93

    «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 126:123 ОТ

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:104

    «Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 115:114

    «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 121:117

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