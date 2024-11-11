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    Сборная России по биатлону назвала состав на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

    Прочие Биатлон
    11 ноября был сформирован состав сборной России по биатлону для участия в этапе Кубка Содружества, который пройдет в Ханты-Мансийске.

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    Сборная России, мужчины:

    Кирилл Бажин, Никита Блинов, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили.

    Сборная России, женщины:

    Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

    С конца февраля 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных стартов.

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