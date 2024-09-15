ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодар»Бесподобный Сперцян и непобедимый «Краснодар»
  • 16:21
    • «Динамо» обыграл «Ахмат» в результативном матче РПЛ
  • 15:40
    • «Рома» упустила победу в матче с «Дженоа»
  • 11:23
    • «Химки» официально подписали воспитанника «Барселоны» Корредеру
  • 16:53
    • «СКА-Хабаровск» уверенно победил «Нефтехимик»
  • 09:13
    • Мераб Двалишвили новый чемпион UFC в легчайшем весе
    Все новости спорта

    Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Завершился 17-й этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.

    Оскар Пиастри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оскар Пиастри

    Его победителем стал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

    Вторым к финишу пришел гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третьим на пьедестале был пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

    Отметим, что на предпоследнем круге Серхио Перес («Ред Булл») и Карлос Сайнс («Феррари») столкнулись и сошли с гонки.

    Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка:
    • 1. Оскар Пиастри («Макларен»).
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») +10,910.
    • 3. Джордж Расселл («Мерседес») +31,328.
    • 4. Ландо Норрис («Макларен») +36,143.
    • 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.17,098.
    • 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.25,468.
    • 7. Александер Албон («Уильямс») +1.27,396.
    • 8. Франко Колапинто («Уильямс») +1.29,541.
    • 9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.32,401.
    • 10. Оливер Берман («Хаас») +1.33,127.
    • 11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.33,465.
    • 12. Пьер Гасли («Альпин») +1.57,189.
    • 13. Даниэль Риккардо («РБ») +2.26,907.
    • 14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.28,841.
    • 15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
    • 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 17. Серхио Перес («Ред Булл») — авария.
    • 18. Карлос Сайнс («Феррари») — авария.
    • 19. Лэнс Стролл — сошёл.
    • 20. Юки Цунода — сошёл.

    Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 313 очков.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») — 254.
    • 3. Шарль Леклер («Феррари») — 235.
    • 4. Оскар Пиастри («Макларен») — 222.
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.
    • 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 166.
    • 7. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.
    • 8. Серхио Перес («Ред Булл») — 143.
    • 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 58.
    • 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ахмат» окажет сопротивление
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Барселона» продлит свою серию побед?!
  • «Жирона» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному