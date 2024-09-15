Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана

Оскар Пиастри Фото: globallookpress.com
Его победителем стал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Вторым к финишу пришел гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третьим на пьедестале был пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Отметим, что на предпоследнем круге Серхио Перес («Ред Булл») и Карлос Сайнс («Феррари») столкнулись и сошли с гонки.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка:
- 1. Оскар Пиастри («Макларен»).
- 2. Шарль Леклер («Феррари») +10,910.
- 3. Джордж Расселл («Мерседес») +31,328.
- 4. Ландо Норрис («Макларен») +36,143.
- 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.17,098.
- 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.25,468.
- 7. Александер Албон («Уильямс») +1.27,396.
- 8. Франко Колапинто («Уильямс») +1.29,541.
- 9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.32,401.
- 10. Оливер Берман («Хаас») +1.33,127.
- 11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.33,465.
- 12. Пьер Гасли («Альпин») +1.57,189.
- 13. Даниэль Риккардо («РБ») +2.26,907.
- 14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.28,841.
- 15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
- 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
- 17. Серхио Перес («Ред Булл») — авария.
- 18. Карлос Сайнс («Феррари») — авария.
- 19. Лэнс Стролл — сошёл.
- 20. Юки Цунода — сошёл.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 313 очков.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») — 254.
- 3. Шарль Леклер («Феррари») — 235.
- 4. Оскар Пиастри («Макларен») — 222.
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.
- 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 166.
- 7. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.
- 8. Серхио Перес («Ред Булл») — 143.
- 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 58.
- 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.