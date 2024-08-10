Сборная Сербии по баскетболу выиграла у Германии в матче за третье место на Олимпиаде

Мужская сборнаяпо баскетболу одержала победу над командойв матче за третье место на олимпийском турнире в Париже.

Сербы выиграли у немцем в матче за бронзовые медали со счетом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20).

Лучшим в составе Сербии был центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 11 передач. В активе разыгрывающего защитника Василие Мицича тоже 19 очков.

У немцев самым результативным стал Франц Вагнер, набравший 18 очков и сделавший 9 подборов.

В финале мужского олимпийского турнира по баскетболу встретятся сборные США и Франции. Игра пройдет 10 августа, начало — в 22:30 мск.