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    Сборная Сербии по баскетболу выиграла у Германии в матче за третье место на Олимпиаде

    Прочие БаскетболПариж-2024
    Мужская сборная Сербии по баскетболу одержала победу над командой Германии в матче за третье место на олимпийском турнире в Париже.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Сербы выиграли у немцем в матче за бронзовые медали со счетом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20).

    Лучшим в составе Сербии был центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 11 передач. В активе разыгрывающего защитника Василие Мицича тоже 19 очков.

    У немцев самым результативным стал Франц Вагнер, набравший 18 очков и сделавший 9 подборов.

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