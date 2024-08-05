Латыпов отметил, когда он может завершить карьеру

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Российские биатлонисты с 2022 года не выступают на международных турнирах.
«Все зависит от того, допустят нас или нет. Ставим цель — попасть на Олимпийские игры, пробежать хорошо, выполнить цели спортивной карьеры и спокойно уйти на отдых.
Когда ты веришь, то есть цель и мотивация. Даже если этого не произойдет, я буду понимать, что был максимально готов. Во‑вторых, в любом случае я стал лучше, прокачал навыки, мне в минус это точно не пойдет. А если в носу ковыряться, кому от этого хорошо?» — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
На ОИ-2022 в Пекине Латыпов выиграл бронзу в гонке преследования, классической и смешанной эстафетах.