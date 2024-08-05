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    Латыпов отметил, когда он может завершить карьеру

    Прочие Биатлон
    Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов отметил, что мечтает завоевать золото на Олимпиаде, а потом закончить карьеру.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Российские биатлонисты с 2022 года не выступают на международных турнирах.

    «Все зависит от того, допустят нас или нет. Ставим цель — попасть на Олимпийские игры, пробежать хорошо, выполнить цели спортивной карьеры и спокойно уйти на отдых.

    Когда ты веришь, то есть цель и мотивация. Даже если этого не произойдет, я буду понимать, что был максимально готов. Во‑вторых, в любом случае я стал лучше, прокачал навыки, мне в минус это точно не пойдет. А если в носу ковыряться, кому от этого хорошо?» — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

    На ОИ-2022 в Пекине Латыпов выиграл бронзу в гонке преследования, классической и смешанной эстафетах.

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