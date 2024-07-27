Сомов — о выходе в полуфинал Олимпиады: Я кайфую при любых раскладах

Российский пловецвысказался о выходе в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я кайфую при любых раскладах, но, конечно, расстроился бы, если бы не попал в полуфинал. Всё нормально, есть пару замечаний к самому себе по второй половине. Уверен, что в финал можно проползать.

Соревноваться действительно сложно, потому что я впервые выступаю в одиночку, это первое такое крупное соревнование, до этого я участвовал только в юниорских чемпионатах мира и Европы, я предпочёл бы быть здесь со своей командой, с коллективом, в одном здании, общаться. Но плавание — индивидуальный вид спорта. Я общаюсь с другими пловцами — Каспаром Корбо из Нидерландов, с ребятами из Бразилии, Молдавии и Германии», — цитирует Сомова «Чемпионат».

Отметим, что Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта Олимпиады-2024. Полуфиналы пройдут сегодня вечером.