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    Сомов — о выходе в полуфинал Олимпиады: Я кайфую при любых раскладах

    Прочие Париж-2024 Плавание
    Российский пловец Евгений Сомов высказался о выходе в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2024 в Париже.

    Евгений Сомов
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    Евгений Сомов

    «Я кайфую при любых раскладах, но, конечно, расстроился бы, если бы не попал в полуфинал. Всё нормально, есть пару замечаний к самому себе по второй половине. Уверен, что в финал можно проползать.

    Соревноваться действительно сложно, потому что я впервые выступаю в одиночку, это первое такое крупное соревнование, до этого я участвовал только в юниорских чемпионатах мира и Европы, я предпочёл бы быть здесь со своей командой, с коллективом, в одном здании, общаться. Но плавание — индивидуальный вид спорта. Я общаюсь с другими пловцами — Каспаром Корбо из Нидерландов, с ребятами из Бразилии, Молдавии и Германии», — цитирует Сомова «Чемпионат».

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    • Отметим, что Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта Олимпиады-2024. Полуфиналы пройдут сегодня вечером.

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