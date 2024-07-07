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    Щербакова провела первую за четыре месяца тренировку

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Анна Щербакова провела тренировку впервые за четыре месяца. До этого спортсменка была травмирована.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    «Я считаю, сегодня уникальный день. Вы наблюдаете мое первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед почти полчаса. Я считаю, что это успех. Горжусь собой», — сказала Щербакова на видео в соцсетях.

    В марте фигуристка перенесла операцию на травмированном голеностопе.

    Щербакова — чемпионка ОИ-2022, чемпионка мира и Европы, а также трехкратная чемпионка Европы.

    На данный момент российские фигуристки отстранены от международных турниров.

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