Щербакова провела первую за четыре месяца тренировку

Анна Щербакова Фото: globallookpress.com
«Я считаю, сегодня уникальный день. Вы наблюдаете мое первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед почти полчаса. Я считаю, что это успех. Горжусь собой», — сказала Щербакова на видео в соцсетях.
В марте фигуристка перенесла операцию на травмированном голеностопе.
Щербакова — чемпионка ОИ-2022, чемпионка мира и Европы, а также трехкратная чемпионка Европы.
На данный момент российские фигуристки отстранены от международных турниров.