Щербакова провела первую за четыре месяца тренировку

Фигуристка Анна Щербакова провела тренировку впервые за четыре месяца. До этого спортсменка была травмирована.

«Я считаю, сегодня уникальный день. Вы наблюдаете мое первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед почти полчаса. Я считаю, что это успех. Горжусь собой», — сказала Щербакова на видео в соцсетях.

В марте фигуристка перенесла операцию на травмированном голеностопе.

Щербакова — чемпионка ОИ-2022, чемпионка мира и Европы, а также трехкратная чемпионка Европы.

На данный момент российские фигуристки отстранены от международных турниров.