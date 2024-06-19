Туктамышева может начать тренерскую карьеру

Российская фигуристкарассказала о возможности начала своей тренерской карьеры.

«Сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича Мишина я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.

Летом в Сочи будет много шоу — так что в любом случае мне надо держать себя в хорошей форме», — сказала Туктамышева «СЭ».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.