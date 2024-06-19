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    Туктамышева может начать тренерскую карьеру

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о возможности начала своей тренерской карьеры.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича Мишина я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.

    Летом в Сочи будет много шоу — так что в любом случае мне надо держать себя в хорошей форме», — сказала Туктамышева «СЭ».

    В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.

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