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    НБА назвала самого ценного игрока сезона-2023/2024

    Прочие Баскетбол НБА
    Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2023/2024.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Йокич выиграл эту награду третий раз за последние четыре года.

    В минувшем регулярном чемпионате НБА сербский баскетболист провел 79 матчей, набирая в среднем по 26,4 очка, 12,4 подбора и 9 результативных передач. Процент его реализации бросков с игры — 58,3, а трехочковых — 35,9.

    Йокич стал девятым игроком в истории, который является обладателем трех или более призов MVP. В этот список также входят Карим Абдул-Джаббар (шесть), Майкл Джордан (пять), Билл Расселл (пять), Уилт Чемберлен (четыре), Леброн Джеймс (четыре), Лэрри Берд (три), Мэджик Джонсон (три) и Мозес Мэлоун (три).

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