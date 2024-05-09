НБА назвала самого ценного игрока сезона-2023/2024

Центровой «Денвера»признан самым ценным игрокомв сезоне-2023/2024.

Йокич выиграл эту награду третий раз за последние четыре года.

В минувшем регулярном чемпионате НБА сербский баскетболист провел 79 матчей, набирая в среднем по 26,4 очка, 12,4 подбора и 9 результативных передач. Процент его реализации бросков с игры — 58,3, а трехочковых — 35,9.

Йокич стал девятым игроком в истории, который является обладателем трех или более призов MVP. В этот список также входят Карим Абдул-Джаббар (шесть), Майкл Джордан (пять), Билл Расселл (пять), Уилт Чемберлен (четыре), Леброн Джеймс (четыре), Лэрри Берд (три), Мэджик Джонсон (три) и Мозес Мэлоун (три).

«Денвер» занял второе место в Западной конференции, после чего выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф.