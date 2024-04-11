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    Юрлова-Перхт — о завершении карьеры: Мысль появилась давно, жила с ней ни один год

    Прочие Биатлон
    Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала решение о завершение спортивной карьеры.

    Екатерина Юрлова-Перхт
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    Екатерина Юрлова-Перхт

    «К Мурманской области я питаю нежные чувства, потому что эта земля была трамплином моей профессиональной деятельности. Здесь я выступала на соревнованиях в юности, проводила тренировочные сборы, где чувствовала себя прекрасно. Когда я узнала, что тут пройдет завершающий этап сезона, то мне было вдвойне приятно завершить карьеру именно здесь. Мысль появилась давно, жила с ней ни один год. В связи с событиями, которые произошли в мире, у меня осталось чувство нереализованности и недосказанности.

    У меня были мысли закончить и в прошлом, и позапрошлом. Я мало выступала в последние сезоны, это были только основные старты. В этом году мне было интересно выступить на Спартакиаде, потому что она проводилась впервые. Место и соревнования были потрясающими. Мне хотелось побывать в Златоусте, потому там я была еще в школе», — приводит слова Юрловой-Перхт «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Юрлова-Перхт вернулась в биатлон после рождения второго ребенка в 2022 году. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряным призёром мирового первенства в масс-старте, а также победителем и призером гонок на этапах Кубка мира.

    На счету Юрловой-Перхт золото чемпионата Европы 2019 года в гонке преследования, а также две серебряные и три бронзовые награды европейского чемпионата.

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