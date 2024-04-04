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    Халили выиграл марафон на чемпионате России

    Прочие Биатлон
    Биатлонист Карим Халили завоевал золото на чемпионате России в марафоне на 40 км. Соревнования проходят в Увате (Тюменская область).

    Карим Халили
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    Карим Халили

    25-летний Халили прошел дистанцию за 1 час 57.41,7 секунды, допустив три промаха. Второе место занял Никита Поршнев, отстав от чемпиона на 1 минуту 1,6 секунды при 7 промахах.

    Третьим финишировал Иван Колотов +1.04,6 секунды (5 промахов).

    5 апреля состоится женский марафон на 30 км. Начало — в 8.00 мск.

    Чемпионат России по биатлону. Уват
    Мужчины. Марафон, 40 км

    1. Карим Халили — 1.57.41,7 (3)

    2. Никита Поршнев +1.01,6 (7)

    3. Иван Колотов +1.04,6 (5)

    4. Вячеслав Малеев +1.19,5 (10)

    5. Кирилл Бажин +1.28,2 (5)

    6. Александр Поварницын +2.15,1 (7)

    7. Петр Пащенко +2.42,0 (9)

    8. Кирилл Стрельцов +3.40,6 (11)

    9. Евгений Емерхонов + 3.52,8 (7)

    10. Даниил Усов +4.08,5 (9)

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