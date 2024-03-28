Фетисов о нейтральном статусе на ОИ: Важно, чтобы этот вопрос не расколол наше общество

Двукратный олимпийский чемпионвысказался по поводу возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«При обсуждении этой тематики мнения людей сразу расходятся. Может быть, в этом и был смысл [позиции МОК] довести эту ситуацию до последнего момента. Это очень сложный вопрос, и важно, чтобы он не расколол наше общество.

Я как спортсмен понимаю, что у человека в жизни может быть только единственный шанс выступить на Олимпийских играх.

С другой стороны, вся наша страна сейчас находится совершенно в другом состоянии. И непонятно, каковы шансы на медали у спортсменов, которые будут допущены к Играм.

Отсутствие международного соревновательного опыта в последнее время играет не в пользу ожидания успеха. Приехать для того, чтобы просто поучаствовать в Играх, и приехать и победить — это совершенно разные вещи», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.