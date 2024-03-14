ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
    Все новости спорта

    ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже

    Прочие Олимпизм
    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался против бойкота предстоящих Олимпийских игр в Париже.

    Станислав Поздняков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Поздняков

    «Олимпийский комитет России никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всех олимпийских мероприятий. Мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях.

    Но на исключительно недискриминационных, равных условиях со всеми спортсменами мира.

    К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия. Возникает вопрос, почему допущены такие несправедливые условия к российским спортсменам.

  • Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
  • Читайте по теме

    • Мы, как ответственный НОК, никогда не пойдем по пути бойкота, всегда будем поддерживать наших спортсменов. Но мы считаем несправедливыми, нелегитимными и неприемлемыми условия, которые выдвигает МОК, берущий на себя ответственность за нейтральных спортсменов», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

    Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному