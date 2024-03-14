ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже

Президент Олимпийского комитета России (ОКР)высказался против бойкота предстоящих Олимпийских игр в Париже.

«Олимпийский комитет России никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всех олимпийских мероприятий. Мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях.

Но на исключительно недискриминационных, равных условиях со всеми спортсменами мира.

К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия. Возникает вопрос, почему допущены такие несправедливые условия к российским спортсменам.

Мы, как ответственный НОК, никогда не пойдем по пути бойкота, всегда будем поддерживать наших спортсменов. Но мы считаем несправедливыми, нелегитимными и неприемлемыми условия, которые выдвигает МОК, берущий на себя ответственность за нейтральных спортсменов», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.