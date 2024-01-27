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    Источник: CAS вынесет решение по делу Валиевой 29 января

    Прочие Фигурное катание Вокруг спорта Олимпизм Допинг
    Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января этого года.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Долгожданное решение Спортивного арбитражного суда по допинговому делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник», — написала журналистка USA Today Кристин Бреннан в соцсетях.

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    • Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр в Пекине. В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла там командный турнир.

    Вскоре после этого Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

    Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования. Слушания по делу Валиевой в CAS прошли в сентябре и ноябре.

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