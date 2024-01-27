Источник: CAS вынесет решение по делу Валиевой 29 января

(CAS) вынесет решение по делу 17-летней российской фигуристки29 января этого года.

«Долгожданное решение Спортивного арбитражного суда по допинговому делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник», — написала журналистка USA Today Кристин Бреннан в соцсетях.

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр в Пекине. В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла там командный турнир.

Вскоре после этого Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования. Слушания по делу Валиевой в CAS прошли в сентябре и ноябре.