«Кузбасс» и «Зенит» Санкт-Петербург победили в волейбольной Суперлиге

Завершились еще три матча 10-го тура волейбольной Суперлиги.

В центральном матче московское «Динамо» уступило в напряженной борьбе «Кузбассу» со счетом 2:3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:22, 11:15) и позволило приблизиться к себе в турнирной таблице.

«Зенит» Санкт-Петербург дома разгромил «Факел» из Нового Уренгоя — 3:0 (25:13, 25:19, 25:21).

В еще одной встрече солигорский «Шахтер» не оставил шансов «Нефтяннику» из Оренбурга — 3:0 (25:19, 25:21, 33:31).

После этого тура московское «Динамо» с 25 очками делит 2-3 место с казанским «Зенитом». «Кузбасс» (22) — четвертый. «Факел» (15) — восьмой, «Шахтер» (14) — 10-й.