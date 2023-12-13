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    «Кузбасс» и «Зенит» Санкт-Петербург победили в волейбольной Суперлиге

    Прочие Волейбол
    Завершились еще три матча 10-го тура волейбольной Суперлиги.

    «Кузбасс»
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    «Кузбасс»

    В центральном матче московское «Динамо» уступило в напряженной борьбе «Кузбассу» со счетом 2:3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:22, 11:15) и позволило приблизиться к себе в турнирной таблице.

    «Зенит» Санкт-Петербург дома разгромил «Факел» из Нового Уренгоя — 3:0 (25:13, 25:19, 25:21).

    В еще одной встрече солигорский «Шахтер» не оставил шансов «Нефтяннику» из Оренбурга — 3:0 (25:19, 25:21, 33:31).

    После этого тура московское «Динамо» с 25 очками делит 2-3 место с казанским «Зенитом». «Кузбасс» (22) — четвертый. «Факел» (15) — восьмой, «Шахтер» (14) — 10-й.

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