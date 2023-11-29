Норвегия выиграла женскую эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону, Швеция — вторая

В Эстерсунде прошла женская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу смогла одержать сборная Норвегии. Следом за ней финишировали шведские биатлонистки, а замкнули тройку призером стреляющие лыжницы из Германии.