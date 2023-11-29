Норвегия выиграла женскую эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону, Швеция — вторая

Ханна Эберг ушла на штрафной круг Фото: globallookpress.com
Победу смогла одержать сборная Норвегии. Следом за ней финишировали шведские биатлонистки, а замкнули тройку призером стреляющие лыжницы из Германии.
Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, женщины
- 1. Норвегия (Марте Крокстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:18.48,3 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
- 2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — отставание 41,6 (1 + 9).
- 3. Германия (Селина Гротиан, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) + 47,9 (0 + 4).