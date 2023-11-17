Загитова: Желание вернуться в фигурное катание у меня присутствует всегда

Российская фигуристкапризналась, что периодически задумывается о возобновлении спортивной карьеры.

«Признаться, желание вернуться присутствует всегда. Я скучаю по турнирам.

Но помимо спорта у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь постоянно выступать на профессиональном уровне, то обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания. Иначе никак.

Ты должен пахать как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно, но у меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра», — приводит слова олимпийской чемпионки RT.

Зашитова приостановила карьеру в конце 2019 года.