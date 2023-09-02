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    Щербакова отреагировала на скандал с фигуристкой Горбачевой

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала исчезновение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.

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    «Сразу скажу, что про ситуацию с Алиной Горбачевой я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию, что именно там произошло. Но если от себя — бывали ли у меня подобные ситуации — мне кажется, здесь очень важно, чтобы была возможность переключиться и не зацикливаться на чём-то одном, например, на фигурном катании и тренировках. Меня семья всегда поддерживала, и мне всегда было очень важно, что домой приходим и у меня не домашние тренеры, которые снова учат меня, как тренироваться, а что это место, где я могу передохнуть, перезагрузиться, где меня всегда поддержат. Это, наверное, помогало справляться в подобных трудных ситуациях», — сказала Щербакова «Чемпионату».

    Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.

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