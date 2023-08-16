Железняков: Усачева практикуется в роли тренера

, хореограф группы, отметил, что фигуристкапрактикуется в роли тренера.

«Я не знаю решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и Морис Квителашвили. Дашенька практикуется в роли тренера. Она занимается с детьми. У нее очень хорошо получается. Это школа Тутберидзе. Она училась у нас и теперь передает все это детям. Какое решение Даша примет дальше — ее личный вопрос. Я ей его не задавал», — сказал Железняков «СЭ».

Ранее стало известно, что 17-летняя Усачева рассматривает вариант с завершением карьеры.