«Все реально ждали от меня стрип». Медведева рассказала о новом номере

Российская фигуристкарассказала о своем новом номере.

«Здорово! Нервный смешок. Еще неделя, в эту неделю я собираюсь ударно поработать. До этого мы записывали наш новый проект. У нас съемки были сутками. Не с теми, которые крякают, а 24/7, тяжело.

Программа новая поставлена, костюм почти готов. Образ никто не угадал в итоге у меня в телеграме.

Платье зеленого цвета. Нет, это не из "Шрека" музыка, сразу говорю. Будет очень интересно. Такую задумку еще никто не реализовывал.

Кому пришла идея устроить пранк со стрипом? Угадайте. Конечно, мне. Судя по восторженным откликам — не особо. Все реально ждали стрип», — приводит слова Медведевой Sport24.

23-летняя Евгения Медведева является 2-кратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.