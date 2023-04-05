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    Резцова: Планирую, что к концу недели я выйду из больницы

    Прочие Биатлон
    Прославленная советская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова ответила на вопрос о своем состоянии здоровья после сердечного приступа.

    Анфиса Резцова
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    Анфиса Резцова

    «Я чувствую себя хорошо. Думаю, что до пятницы выпишут. Самое страшное и тяжелое позади. У меня соседка, мы с ней общаемся. Планирую, что к концу недели я выйду из больницы.

    К счастью, больше приступов не было. Каждый день я лежала под капельницами, со вчерашнего дня лежу в терапии. Сегодня взяли анализы, так что все нормально.

    После выписки хотела бы поехать в санаторий. Попрошу у врача направление дней на 10 просто для реабилитации и отдыха. Посещать врача не нужно будет», — заявила Резцова в интервью РИА Новости.

    Напомним, Анфиса Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

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