ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио Конте Обреченный союз. Как «Тоттенхэм» Конте стал «токсичным»
  • 12:40
    • Юношеская сборная России обыграла Узбекистан в товарищеском матче
  • 12:21
    • Шунин рассказал, как ради «Динамо» отказался от перехода в клуб МЛС
  • 12:14
    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру марта
  • 11:46
    • Матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА
  • 11:36
    • Рамирес заявил о желании остаться в «Краснодаре»
    Все новости спорта

    Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России

    Прочие Биатлон
    Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования на Pari чемпионате России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

    Эдуард Латыпов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Латыпов

    Спортсмен на финише показал время 36 минут 33,8 секунд, допустив четыре промаха на дистанции.

    Второе место занял Никита Поршнев (+1,0; 4 промаха). Третьим стал Максим Цветков (+3,3; 1 промах).

    Чемпионат России по биатлону. Ханты-Мансийск Мужчины. Гонка преследования
    • 1. Эдуард Латыпов — 36.33,8 (4);
    • 2. Никита Поршнев — 1,0 (4);
    • 3. Максим Цветков — 3,3 (1);
    • 4. Даниил Серохвостов — 12,3 (6);
    • 5. Кирилл Бажин — 23,6 (3);
    • 6. Антон Смольский (Белоруссия) — 58,6 (3);
    • 7. Василий Томшин — 1.13,6 (3);
    • 8. Петр Пащенко — 1.14,3 (3);
    • 9. Антон Бабиков — 1.24,7 (3);
    • 10. Дмитрий Иванов — 1.31,0 (3)…
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Клетчатые» переиграют Турцию
  • Турция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Отберет ли Шотландия очки у Испании?
  • Шотландия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сдержит ли Грузия Норвегию?
  • Грузия — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алис — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хачанов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному