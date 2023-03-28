Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Спортсмен на финише показал время 36 минут 33,8 секунд, допустив четыре промаха на дистанции.
Второе место занял Никита Поршнев (+1,0; 4 промаха). Третьим стал Максим Цветков (+3,3; 1 промах).
Чемпионат России по биатлону. Ханты-Мансийск Мужчины. Гонка преследования
- 1. Эдуард Латыпов — 36.33,8 (4);
- 2. Никита Поршнев — 1,0 (4);
- 3. Максим Цветков — 3,3 (1);
- 4. Даниил Серохвостов — 12,3 (6);
- 5. Кирилл Бажин — 23,6 (3);
- 6. Антон Смольский (Белоруссия) — 58,6 (3);
- 7. Василий Томшин — 1.13,6 (3);
- 8. Петр Пащенко — 1.14,3 (3);
- 9. Антон Бабиков — 1.24,7 (3);
- 10. Дмитрий Иванов — 1.31,0 (3)…