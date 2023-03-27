ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферный дайджест. 21-27 марта
  • 23:43
    • Нидерланды в большинстве разгромили Гибралтар в отборе Евро-2024
  • 23:40
    • Гол Павара принес сборной Франции победу над Ирландией
  • 23:38
    • Швеция разгромила Азербайджан, Австрия вырвала победу у Эстонии
  • 22:11
    • «Локомотив» переиграл ЦСКА и сравнял счет в серии
  • 21:58
    • Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    Медведева: Фигурное катание не менее медийное, чем футбол

    Прочие Фигурное катание
    Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева сравнила уровень медийности фигурного катания и футбола.

    Евгения Медведева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгения Медведева

    «Мне кажется, фигурное катание не менее медийное. Не знаю, связано ли это с тем, что я освещаю события "Динамо", но футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот.

    Причем приходят футбольные фанаты, мужики, на ветку фигурного катания, и им говорят: "Чего пришли? Идите отсюда!" И то же самое, когда приходят фигуристы на футбольную ветку. И они — фигурные и футбольные фанаты — между собой (показывает, как сцепляются)», — приводит слова Медведевой Sport24.

    Напомним, фигуристка, которая является болельщицей футбольного «Динамо», в начале года посетила зимние сборы московской команды и поработала там в качестве интервьюера.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В непростом матче в Нью-Йорке «Девилз» зацепят очки
  • «Айлендерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Клетчатые» переиграют Турцию
  • Турция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Отберет ли Шотландия очки у Испании?
  • Шотландия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аризона — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Юта — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному