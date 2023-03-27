Медведева: Фигурное катание не менее медийное, чем футбол

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катаниисравнила уровень медийности фигурного катания и футбола.

«Мне кажется, фигурное катание не менее медийное. Не знаю, связано ли это с тем, что я освещаю события "Динамо", но футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот.

Причем приходят футбольные фанаты, мужики, на ветку фигурного катания, и им говорят: "Чего пришли? Идите отсюда!" И то же самое, когда приходят фигуристы на футбольную ветку. И они — фигурные и футбольные фанаты — между собой (показывает, как сцепляются)», — приводит слова Медведевой Sport24.

Напомним, фигуристка, которая является болельщицей футбольного «Динамо», в начале года посетила зимние сборы московской команды и поработала там в качестве интервьюера.