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    Экхофф объявила о завершении карьеры

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф приняла решение завершить профессиональную карьеру.

    Тириль Экхофф
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    Тириль Экхофф

    Об этом сообщила сама двукратная олимпийская чемпионка в эстафете на своей странице в социальной сети.

    «Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне.

    Немного грустно завершать, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой», — написала Экхофф.

    Отметим, что 32-летняя уроженка Берума Тириль Экхофф также является 10-кратной чемпионкой мира и многократной победительницей этапов Кубка мира.

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