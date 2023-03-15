Экхофф объявила о завершении карьеры

Норвежская биатлонисткаприняла решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом сообщила сама двукратная олимпийская чемпионка в эстафете на своей странице в социальной сети.

«Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне.

Немного грустно завершать, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой», — написала Экхофф.

Отметим, что 32-летняя уроженка Берума Тириль Экхофф также является 10-кратной чемпионкой мира и многократной победительницей этапов Кубка мира.