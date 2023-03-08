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    Украина требует сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов

    Прочие Вокруг спорта Олимпизм
    Украинские федерации по олимпийским видам спорта обратятся в МОК с требованием сохранить рекомендации по отстранению спортсменов из России и Беларуси.

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    Олимпиада

    Подписание совместного документа состоится в четверг, 9 марта, информирует Национальный олимпийский комитет Украины.

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