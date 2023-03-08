Украина требует сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов

Украинские федерации по олимпийским видам спорта обратятся в МОК с требованием сохранить рекомендации по отстранению спортсменов из России и Беларуси.

Подписание совместного документа состоится в четверг, 9 марта, информирует Национальный олимпийский комитет Украины.

Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от всех международных соревнований и выступают только во всероссийских турнира.

26 января Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК.

27 января Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) на своем официальном сайте сообщили, что российские спортсмены не будут допущены к Европейским играм 2023 года в Польше.