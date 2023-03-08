Левитин уверен, что россияне выступят на Олимпиаде-2024

Помощник президента Россииответил на вопрос о том, будут ли российские спортсмены допущены к отбору на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК. Это и есть нарушение Олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения — зайти легко, выйти тяжело. Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и об участии в отборе к Олимпийским играм в Париже.

Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от всех международных соревнований и выступают только во всероссийских турнира.

26 января Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК.

27 января Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) на своем официальном сайте сообщили, что российские спортсмены не будут допущены к Европейским играм 2023 года в Польше.