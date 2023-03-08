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    Левитин уверен, что россияне выступят на Олимпиаде-2024

    Прочие Вокруг спорта Олимпизм
    Помощник президента России Игорь Левитин ответил на вопрос о том, будут ли российские спортсмены допущены к отбору на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

    Игорь Левитин
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    Игорь Левитин

    «Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК. Это и есть нарушение Олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения — зайти легко, выйти тяжело. Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и об участии в отборе к Олимпийским играм в Париже.

    Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».

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