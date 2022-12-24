Мишина: Второе место, достойно. Надо радоваться

, которая выступила в паре с Александром Галлямовым на чемпионате России в Красноярске, прокомментировала серебряные медали на турнире.

«Сегодня не получилось идеального проката. Причины не могу назвать. Скажу, что у нас много чистых прокатов, а ошибаться надо уметь. Мне было сложно делать ошибки, горжусь тем, что получилось второе место, достойно. Надо радоваться. Будем работать дальше», — цитирует спортсменку Sport24.

На прошлом чемпионате России Мишина и Галлямов стали победителями парного турнира.

В нынешнем сезоне парное катание выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.