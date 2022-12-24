Мишина: Второе место, достойно. Надо радоваться

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: globallookpress.com
«Сегодня не получилось идеального проката. Причины не могу назвать. Скажу, что у нас много чистых прокатов, а ошибаться надо уметь. Мне было сложно делать ошибки, горжусь тем, что получилось второе место, достойно. Надо радоваться. Будем работать дальше», — цитирует спортсменку Sport24.
На прошлом чемпионате России Мишина и Галлямов стали победителями парного турнира.
В нынешнем сезоне парное катание выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.