Вяльбе: Мобилизация и референдумы сильно осложнили возврат российских спортсменов на международную арену

Президент Федерации лыжных гонок Россииуверена, что из-за частичной мобилизации в РФ и референдумов российские спортсмены еще долгое время не смогут участвовать в международных соревнованиях.

Ранее появилась информация, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) 22 октября может обсудить вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в предстоящем сезоне.

«Уже никто особо не скрывает, встречались на всех уровнях, вчера встречались приватно с главой FIS. Если до мобилизации и референдумов, как они говорят, FIS рассматривал возможность нейтрального статуса (для российских спортсменов), то сейчас эти вопросы с повестки дня фактически сняты.

Эта ситуация сильно осложнила возврат российских спортсменов на международную арену. Но мы оптимисты. Надеемся, что благоразумие восторжествует. Потому что все считают убытки», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».