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    Васильев: Падин — один из претендентов на пост старшего тренера женской сборной России

    Прочие Биатлон
    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работающий в сборной Беларуси по биатлону, может сменить Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России.

    Андрей Падин
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    Андрей Падин

    «Во-первых, это решаю не я, а Союз биатлонистов России. Я знаю, что Падин рассматривался на пост старшего тренера женской сборной России ещё задолго до окончания сезона. Насколько я знаю, ему ещё в прошлом году было предложено, однако в олимпийский год такие вещи тренеры себе не позволяют. К сожалению, Владимир Драчёв в своё время отверг Падина в качестве кандидата в тренеры сборной команды — это была огромная ошибка.

    Андрей показывает себя классным специалистом: тому подтверждение выступления белорусских спортсменов. Всё зависит от Андрея, решится он или нет. То, что он бы вряд ли отказался тренировать сборную России, — это очевидно. Возможно, есть обстоятельства, которые он ещё не определил для себя, поэтому не принял окончательного решения. Всё равно, я думаю, Андрей — один из главных претендентов на должность старшего тренера женской команды», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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