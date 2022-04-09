Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Смотреть онлайн в прямом эфире

10 апреля в 05:00 по Москве начнется бой турнира UFC 273 между россияниноми бразильцем

Коэффициент на победу Чимаева даже неприлично низок — около 1.15, на Бёрнса — 5.55. Тем не менее, эксперты высказываются более осторожно относительно перспектив россиянина.

За Чимаева — его невероятная, возможно, даже рекордная уверенность в себе и своих силах. В сумме с хорошей технической оснащенностью это, конечно, весомые аргументы.

Но что важно: у Бёрнса ровно такие же сильные стороны.

Где смотреть бой: в России прямая трансляция боя Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс будет на сайт и в приложении букмекера Winline. Прямой эфир можно будет посмотреть после регистрации.

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