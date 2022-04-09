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    Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Смотреть онлайн боя 10.04.2022. Прямая трансляция в 05:00

    Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    Прочие Единоборства
    10 апреля в 05:00 по Москве начнется бой турнира UFC 273 между россиянином Хамзатом Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    Коэффициент на победу Чимаева даже неприлично низок — около 1.15, на Бёрнса — 5.55. Тем не менее, эксперты высказываются более осторожно относительно перспектив россиянина.

    За Чимаева — его невероятная, возможно, даже рекордная уверенность в себе и своих силах. В сумме с хорошей технической оснащенностью это, конечно, весомые аргументы.

    Но что важно: у Бёрнса ровно такие же сильные стороны.

  • Анонс карда UFC 273
  • В ночь 9 на 10 апреля на территории штата Флориды в Джексонвилле состоится очередной турнир смешанных единоборств UFC 273, где будет два поединка за титул и несколько интересных боев с участием бойцов из топ-10 в своих весовых категориях
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