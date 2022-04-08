Ксения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы

Карьера Ксении Семеновой была не такой продолжительной, как у многих других спортсменов. Гимнастка завершила свои выступления на международном уровне уже в 20 лет. Тем не менее, к этому возрасту Ксения завоевала 2 золотые медали на чемпионате мира и 4 золотые медали на чемпионате Европы. С бывшей чемпионкой, начавшей успешную тренерскую карьеру, пообщался эксклюзивно для LiveSport.Ru Владислав Прусаков.

— Да, мне было очень тяжело принимать это решение. Но получилось именно так, на такое решение повлияли травмы. Были некоторые проблемы, поэтому мне пришлось завершить карьеру.

— Часто вспоминаете и пересматриваете свои соревнования?

— Могу сказать, что я больна гимнастикой. Я очень люблю этот вид спорта. Поэтому гимнастика со мной практически всегда и везде. Да, я довольно часто вспоминаю те времена, когда сама выступала.

Бывает, что и вовсе пересматриваю свои соревнования. А сейчас, находясь в тренерской должности, иногда что-нибудь из элементов показываю своим детям.

Сборная России на ЧМ-2010 globallookpress.com

— Какую из всех своих медалей считаете самой памятной?

— Думаю, что среди всех наград можно выделить командное золото чемпионата мира в 2010 году — этот турнир я запомнила. Конечно же, в моей карьере были и другие крупные соревнования, на которых мне удавалось встать на пьедестал. Но, в целом, каждая медаль по-своему особенная для меня.

— Расскажите, чем решили заняться после того, завершили карьеру?

— После того, как завершила карьеру, я сначала помогала своему тренеру, можно сказать, что потихоньку втягивалась в работу. Так продолжалось некоторое время, но потом я ушла в декрет. После этого вернулась и приступила к занятиям с детьми.

Сейчас работаю тренером по гимнастике в клубе «Madness». Я занимаюсь с маленькими девочками, но они уже кайфуют от того, что делают. Это дорогого стоит! Мне с ними очень приятно работать.

Каких-то конкретных целей на 2022 год перед собой я не ставлю. Мне просто хочется становиться лучше с каждым днём! Пожалуй, именно это для меня сейчас главное в процессе работы.

— Вы стали первой гимнасткой среди женщин, выполнившей на разновысоких брусьях в комбинации перелет Ткачева с большим оборотом назад. Обучаете данному элементу своих подопечных?

— Пока что таких нет. Все-таки я тренирую маленьких детей. Мы только начинаем свой путь. Поэтому пока что о перелете Ткачева сложно говорить.

Но, конечно же, я очень хочу, чтобы кто-нибудь из моих детей смог повторить этот сложный элемент. Когда придет нужный возраст, то, вероятнее всего, это и случится.

— На ваш взгляд, какие качества необходимы, чтобы тренировать детей?

— Для тренера важно любить, то, что ты делаешь. Необходимо максимально выкладываться на работе и стараться научить детей всему, что умеешь. И, конечно же, нужны стальные нервы. Все-таки работать с детьми довольно тяжело. Случаются разные ситуации, тренер тоже должен быть готов ко всему.

Трудности присутствуют абсолютно в любом виде спорта, главное их решить быстро и качественно. Также хочу отметить, что многое зависит не только от самих детей, но и от родителей. Важно, чтобы взрослые понимали куда отдают своего ребенка и для чего.

Поэтому необходимо все обдумать и принять верное решение, родителям стоит особенно серьезно отнестись к этому. Если они приводят детей в профессиональный спорт, в котором можно добиться высокого результата, то надо всегда быть готовым к любым поездкам.

Причем они могут разного характера — здесь и сборы, и соревнования в другие города и области. Бывает и вовсе случаются спонтанные поездки, поэтому от родителей тоже многое зависит. Лично я придерживаюсь именно такого мнения.

Ксения Семенова на ЧМ-2009 globallookpress.com

— Все знают, что Ирина Винер — авторитарный тренер, и что именно такой стиль и приносит результат. Согласны? Или можно добиться высоких результатов и иными способами?

— Для меня всегда было важно общение с детьми, в этом плане я только за! Ребенок должен говорить, если он что-то не понимает или если ему что-то не нравится, а тренеру нужно прислушаться к своему подопечному.

Считаю, что по-другому никак — без живого общения сложно чего-то добиться в профессиональном спорте.

— Как отвлекаетесь от тренерской деятельности и чем занимаетесь в свободное время?

— Я очень люблю караоке хоть и не умею петь. Но для меня это перезагрузка, так я могу отвлечься от своей работы. Назвать какого-то одного исполнителя или конкретный жанр я точно не смогу. Мне много, что нравится, я слушаю разную музыку.

— Как часто наблюдаете за другими видами спорта?

— На то, чтобы наблюдать за другими видами спорта времени особо и нет. Работа с детьми отнимает много сил. Но, когда есть время, я слежу за художественной гимнастикой и фигурным катанием.

— В фигурном катании скоро поднимут возрастной ценз для участия во взрослых турнирах. Как считаете, стоит ли подобное вводить в спортивной гимнастике?

— Нет, в нашем виде спорта об этом даже и думать не стоит. Все дело в том, что у нас и так очень короткий срок — в гимнастике, кто-то выстреливает в 16, а кто-то в 20 лет.

Так почему же мы должны забирать шанс проявить себя на международных соревнованиях у 16-летних спортсменок, если они готовы также, как и те, кому уже 20?

Некоторые из них могут смотреться даже лучше, чем более старшие и опытные участницы. Поэтому в гимнастике возрастной ценз поднимать не стоит. Пусть все останется так, как есть.

Ксения Семенова globallookpress.com

— Насколько сильно изоляция российских спортсменов может повлиять на развитие спортивной гимнастики в нашей стране?

— Пока что на само развитие это никак не повлияет. У нас довольно много сильных гимнастов и действительно очень хорошая школа. В ближайшее время изоляция никак не должна сказаться на наших спортсменах. Будем ждать дальнейших решений.

Для некоторых спортсменов это может стать проблемой — у каждого карьера складывается по-разному. На это может повлиять и нынешний возраст спортсмена. Также никто не отменял травмы, которые могут возникнуть в любой момент.

— Если изоляция затянется, то стоит ли ожидать смены гражданств от наших спортсменов, и как к этому относится?

— Возможно, некоторые спортсмены и задумаются о смене гражданства. Я все же надеюсь, что до этого не дойдет. Но, как бы не сложилось, — это выбор каждого. Даже, если это случится, то я отнесусь к данной ситуации с пониманием.

— На олимпийских играх в Токио у представителей сборной России были вопросы к судейству, что в спортивной, что в художественной гимнастике. Есть вероятность, что теперь спорных ситуаций будет еще больше?

— Регулярно раз в 4 года меняются правила соревнований, так происходит практически после каждой Олимпиады. Правила пересматриваются и что-то меняется. Особенно сложным получается первый год после завершившихся игр, в течение которого вносят еще какие-либо коррективы и поправки.

К примеру, в текущем цикле в гимнастике уже появились довольно большие сбавки за артистичность на вольных упражнениях и на бревне в том числе. Я думаю, что тут в первое время будет небольшой разброс в оценках у судей, ведь все не могут мыслить одинаково. У каждого судьи свое иное мнение и видение.

Я считаю, что нашим гимнастам нужно выполнять все элементы так, чтобы не давать судьям никакого повода задуматься над чем-либо. Тогда ни у кого не будет никаких вопросов, да и несправедливости станет гораздо меньше.

— Настанет ли тот день, когда мы уже начнем говорить в большей степени о достижениях наших гимнастов, а не о санкциях, допинге и несправедливости со стороны судей?

— Трудно предугадать, когда это случится, надеюсь, что этот день настанет очень скоро. Сейчас нам остается только ждать, когда все подобные разговоры сойдут на нет, а пока что я хочу пожелать всем огромного терпения. Все обязательно наладится.

Считаю, что 2022 год уже стал тяжелым для всего нашего спорта. Вот представим такую ситуацию: вы всю жизнь пахали, чтобы сначала попасть в национальную сборную, а потом уже пройти отборочный цикл и поехать на Олимпийские игры, но вас не допускают по каким-либо причинам. Все это нереально сложно с психологической точки зрения.

Но тебе, в любом случае, надо потом еще собраться с мыслями. Необходимо найти новую мотивацию и силы для того, чтобы начать снова тренироваться. Это очень непросто для любого спортсмена. Но мы сильные, мы справимся со всеми сложностями! Я верю в наш спорт и в нашу страну!